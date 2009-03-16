В Тернопольский облсовет проходят 7 политических сил (данные ЕЦ)

По результатам внеочередных выборов в Тернопольский областной совет проходят представители 7 политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов избирателей, проведенного партией “Единый Центр”. По состоянию на 11.00 в партии обработали протоколы из 1159 участков (в целом в регионе 1163 участков).

По данным областной организации партии “Единый Центр”, трехпроцентный избирательный барьер преодолевают Всеукраинское объединение “Свобода”, “Единый Центр”, Партия регионов, Блок Юлии Тимошенко, Блок Украинской народной Партии, “Народный Союз Наша Украина” и Блок Литвина.

Следовательно, по данным “Единого Центра”, лидерство за собой оставляет ВО “Свобода” – 34,27% (152445 голосов).

Далее идут “Единый Центр” – 14,23% (63287), Партия регионов – 9,78% (43502), Блок УНП – 8,12% (36097), БЮТ – 8,03% (35737), “Народный Союз Наша Украина” – 5,48% (24385), Блок Литвина – 3,58% (15928).