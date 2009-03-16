БЮТ даст пресс-конференцию по выборам в Тернопольский облсовет

Сегодня в 12.00 в офисе Блока Юлии Тимошенко (ул. Туровская, 13) состоится пресс-конференция народных депутатов Украины Андрея ШЕВЧЕНКО и Сергея ПОДГОРНОГО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, тема пресс-конференции: «Победа партии «Единый центр» на так называемых выборах в Тернопольский областной совет, как позорный итог президентства Виктора ЮЩЕНКО».

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