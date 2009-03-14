Янукович передумал: он даст людей в правительство Тимошенко?

Виктор Янукович с представителями Партии регионов и "неназванными лицами" работает над проектом изменений в Конституцию.

Об этом в эфире программы "Шустер. Live" сообщила Анна Герман.

"Сейчас Виктор Федорович в эти минуты вместе с Азаровым, Лавриновичем и группой, которую я не могу назвать, от наших коллег, работают над проектом изменений в Конституцию", - заявила Герман, не уточнив, кого она имела в виду под словом "коллеги".

Она также сообщила, что в воскресенье выйдет интервью Виктора Януковича на канале "Інтер", где он расскажет об антикризисной программе Партии регионов.

На вопрос, поддержит ли Партия регионов голосование за вхождение Сергея Тигипко в правительство Тимошенко, Герман сказала: "Тигипко – высокий профессионал, и когда будет формироваться команда таких высоких профессионалов как он, мы будем за такую команду и за него голосовать".

На другой вопрос, будут ли регионалы рекомендовать своих представителей в правительство, депутат заявила: "Конечно, будем". "Вы видели, какие хорошие специалисты работали в правительстве Януковича", - отметила она.

Украинская правда