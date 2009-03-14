Ющенко помолился за героев Карпатской Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с женой Екатериной ЮЩЕНКО принял участие в молебне в память о героях Карпатской Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, молебен состоялся в Хустском греко-католическом Свято-Вознесенском соборе с участием представителей местной власти, духовенства и местной общины. Молебен провел апостольский администратор Мукачевской греко-католической епархии Милан ШАШИК.

Перед началом мероприятия Виктор и Екатерина ЮЩЕНКО возложили цветы к мемориальной доске президента Карпатской Украины Августина Волошина возле дома, где он жил.

***Хустский греко-католический Свято-Вознесенский собор построен в 1748 году греко-католической общиной города Хуст. Он является одним из трех соборов Мукачевской греко-католической епархии, после Ужгорода и Мукачево. Настоятель Хустского греко-католического Свято-Вознесенского собора - отец-доктор Василий ЗЕЙКАН, декан Хустского деканата.

Проживая в городе Хуст, в соборе правил молитвенные службы священник, будущий президент Карпатской Украины Августин Волошин.