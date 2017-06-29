Экс-глава СБУ прокомментировал подрывы разведчиков в Украине: у силовиков огромная утечка информации

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко призывает правоохранителей тщательно расследовать теракты, в результате которых погибают сотрудники СБУ и Минобороны, поскольку они имеют похожий почерк. Как заявил Наливайченко на пресс-конференции в УНИАН, в силовых ведомствах есть огромная утечка информации и похоже на то, что убийства совершают по наводке.

«Что касается взрывов и терактов, в результате которых погибают лучшие контрразведчики и теперь уже военные разведчики Минобороны. Первое и самое главное - должно быть расследовано хотя бы одно такое убийство до конца», - заявил он.

«Что я имею в виду? Кто эти взрывотехники, которые изготавливают взрывные устройства, откуда взрывчатка, кто заказчик и организатор хотя бы одного такого убийства? Потому что почерк похож, и использование взрывчатки почти то же, потому что есть огромная утечка информации и целевая наводка осуществляется против лучших контрразведчиков, молодых офицеров нашего государства», - добавил Наливайченко.

Читайте такжеВ Киеве усилят контртеррористический режим из-за кибератак и гибели полковника ГУР - Турчинов

Как сообщал УНИАН, 27 июня в Донецкой области в результате подрыва автомобиля погиб один сотрудник контрразведки Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный, четверо получили ранения.

В то же день в результате взрыва автомобиля в Киеве погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал.

Ранее также в жилом квартале Мариуполя был взорван автомобиль, в результате чего погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Александр Хараберюш.