В Тернополе БЮТ и их противников разнимала милиция

Гражданская партия “Пора” обвиняет БЮТ в попытке сорвать выборы в Тернопольский областной совет.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГП “Пора”, вчера вечером около 10 грузовиков с бюллетенями не могли выехать из издательства “Збруч”, поскольку выезд заблокировали представители БЮТ. Они подогнали свои автомобили и не давали выехать грузовикам с бюллетенями к территориальным избирательным комиссиям.

По данным пресс-службы, выезд блокировали депутаты городского и областного совета от БЮТ, а также народный депутат Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ. Во время попытки освободить проезд представителями других политических сил дошло до потасовки. Конфликт был решен при вмешательстве правоохранительных органов, только после их приезда проезд удалось освободить.

“Своими действиями сторонники Юлии ТИМОШЕНКО пытались предпринять попытку срыва выборов в Тернопольской области. По нашей информации, это спланированный сценарий срыва выборов. Руководил этой провокацией народный депутат от БЮТ Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ”, – цитирует пресс-служба “Поры” председателя исполкома Тернопольской областной организации партии Назара ЗЕЛИНКУ.

По его словам, “Пора” также располагает информацией, что членов участковых избирательных комиссий запугивают уголовной ответственностью и настойчиво рекомендуют не приходить в день выборов на участок. “Сначала такая информация была воспринята как провокация, потому что мы не могли поверить, что представители партии, заинтересованной в срыве выборов, могли бы опуститься так низко. Но когда таких обращений собралось более десятка, мы поняли, что такие действия спланированы и проводятся системно”, - сказал Н.ЗЕЛИНКА, добавив, что “Пора” призывает правоохранительные органы отреагировать на такие факты грубого вмешательства в избирательный процесс.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление о назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета на 15 марта 2009 года.

Позже в ВР был зарегистрирован проект постановления, одним из авторов которого является лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, “О признании утратившим действие Постановления Верховной Рады "О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета". Оппоненты Блока Юлии Тимошенко заявляли, что БЮТ стремится отменить выборы в облсовет, потому что боится поражения.

3 марта 2009 года Верховная Рада отменила проведение внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета. За принятие соответствующего постановления проголосовали 292 депутата из 420, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, "за" голосовали 147 депутатов от Партии регионов, 141 депутат от БЮТ и 4 от НУ-НС.

В то же время, 11 марта Окружной административный суд Тернопольской области удовлетворил иск областной организации ВО «Свобода» о признании противоправным и отмене решения Тернопольской областной территориальной избирательной комиссии о прекращении избирательного процесса и обязал ТИК провести выборы в Тернопольский облсовет 15 марта 2009 года.

БЮТ обжаловал во Львовском апелляционном суде решение Окружного админсуда Тернопольской области о возобновлении выборов в Тернопольский облсовет, сообщила председатель областной ТИК Наталия ЧУЙКО.

Кроме того, Окружной административный суд Киева запретил Тернопольской избирательной комиссии, всем участковым избирательным комиссиям осуществлять организацию и проведение 15 марта 2009 года внеочередных выборов Тернопольского областного совета.

13 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в Конституционный Суд представление, в котором просит признать неконституционным постановление Верховной Рады об отмене внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета.