Литвин: нужно решительно ликвидировать двоевластие

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что в случае избрания Верховной Рады по открытым спискам, нужно перейти к парламентской форме правления.

Об этом председатель ВР заявил в эфире телеканала Интер.

“Нам нужно определиться, если мы будем избирать Верховную Раду по открытым спискам, если люди будут избирать людей, то вполне очевидно, что нам нужно делать ставку на парламентскую республику ", - цитирует Украинская правда.

"Исторический опыт свидетельствует, что Украина страдала от того, что украинские лидеры всегда и везде воевали между собой", - заявил В.ЛИТВИН.

Спикер отметил, что "это должна быть Верховная Рада, которая имеет доверие, и является высшим представительским органом украинского народа. А все эти дефиниции полупрезидентской или полупарламентской – это означает продолжать войну".

Кроме того, В.ЛИТВИН призывал "решительно ликвидировать двоевластие на местах".