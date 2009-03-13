Партия Тимошенко уже нажаловалась на Тернопольскую ТИК прокуратуре

Тернопольская областная прокуратура требует от областной Территориально избирательной комиссии учесть постановление Киевского административного суда.

Об этом говорится в официальном письменном обращении к председателю областной ТИК Наталии ЧУЙКО за подписью первого заместителя прокурора области Николая ЛЮШНЕНКО. В документе, в частности, отмечается, что прокуратура, рассматривая обращение народного депутата Василия ДЕРЕВЛЯНОГО (председатель областной организации партии “Батькивщина” – УНИАН) по поводу нарушений законодательства о выборах, выяснила, что постановлением Киевского административного суда Тернопольской ТИК, участковым комиссиям запрещено совершать любые действия, направленные на проведение 15 марта внеочередных выборов в Тернопольский облсовет. Также в документе отмечается, что это постановление может быть обжаловано в Киевском административном апелляционном суде, хотя при этом исполнение постановления не приостанавливается.

В документе также говорится, что решение Тернопольского окружного административного суда о возобновлении избирательного процесса может быть обжаловано во Львовском апелляционном суде. Следовательно, прокуратура выдвинула требование к ТИК “обеспечить соблюдение норм действующего законодательства и учесть решение судов в своей работе”.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление о назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета на 15 марта 2009 года.

Позже в ВР был зарегистрирован проект постановления, одним из авторов которого является лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, “О признании утратившим действие Постановления Верховной Рады "О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета". Оппоненты Блока Юлии Тимошенко заявляли, что БЮТ стремится отменить выборы в облсовет, потому что боится поражения.

3 марта 2009 года Верховная Рада отменила проведение внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета. За принятие соответствующего постановления проголосовали 292 депутата из 420, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, "за" голосовали 147 депутатов от Партии регионов, 141 депутат от Бюту и 4 от НУ-НС.

11 марта Окружной административный суд Тернопольской области удовлетворил иск областной организации ВО «Свобода» о признании противоправным и отмене решения Тернопольской областной территориальной избирательной комиссии о прекращении избирательного процесса и обязал ТИК провести выборы в Тернопольский облсовет 15 марта 2009 года.

БЮТ обжаловал во Львовском апелляционном суде решение Окружного админсуда Тернопольской области о возобновлении выборов в Тернопольский облсовет, сообщила председатель областной ТИК Наталия ЧУЙКО.

Кроме того, Окружной административный суд Киева запретил Тернопольской избирательной комиссии, всем участковым избирательным комиссиям осуществлять организацию и проведение 15 марта 2009 года внеочередных выборов Тернопольского областного совета.

Сегодня, 13 марта, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в Конституционный Суд представление, в котором просит признать неконституционным постановление Верховной Рады об отмене внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета.