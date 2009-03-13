Регионалы боятся, что толпа разгромит их бутики?

Политологи считают, что сегодня в Украине нет политической силы, которая бы могла организовать массовые акции протеста.

Об этом они сказали во время “круглого стола”.

“Нет партии, которая может вывести народ на улицу, устроить протест”, - считает директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ. По его мнению, в условиях кризиса люди не выйдут на улицу с акциями протеста, поскольку будут бояться потерять работу. Они прежде всего думают, как прокормить свои семьи. “Никакой революции не будет... Революции происходят тогда, когда в целом неплохо, но могло бы быть лучше”, - сказал он.

Директор Школы политической аналитики НаУКМА Алексей ГАРАНЬ также соглашается с тем, что сегодня нет силы, которая бы могла повести людей за собой. “Социальный протест возможен, он может быть и неконтролированным, если будет ухудшаться экономическая ситуация, но перерастет ли это в политическую революцию, я не уверен. Когда яблоко падает, должен быть кто-то, кто подставит руки и схватит его. У нас этой политической силы, которая может пойти на протестном электорате, нет”, - сказал он.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО, в свою очередь, отметил, что для того чтобы произошла революция или политический бунт, который приведет к смене власти, должен быть лидер, который будет призывать к насильственной смене власти недемократическим путем. Кроме того, по его словам, необходимо собрать в центре столицы большое количество людей, которые были бы радикально настроены на то, чтобы силой сменить власть. “Стихийно это невозможно. Стихийно несколько десятков тысяч людей в Киеве не соберутся. В 2004 году собрались только потому, что призвали“, - сказал он.

“У меня есть большое сомнение, что, например, “регионалы”, которые пообещали через 100 дней устроить акции протесты, это сделают. Они реалисты и понимают, что если собрать большую толпу, не дай Бог она будет агрессивной, а там свои дома в центре, свои авто, свои бутики, кто же захочет рисковать своей собственностью? Поэтому пока, по моему мнению, никто не собирается реально организовывать такие акции протеста, которые могли бы быть неконтролированными”, - отметил политолог.