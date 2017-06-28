Порошенко надеется, что ВР в недалеком будущем отменит депутатскую неприкосновенность

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что Верховная Рада в недалеком будущем отменит депутатскую неприкосновенность

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время торжеств по случаю Дня Конституции Украины сегодня в Киеве.

«Резонансные дела, решительные шаги по борьбе с коррупцией, которые сейчас демонстрируют Генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро, напоминают всем нам о таком анахронизме как депутатская неприкосновенность», - заявил он.

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Президент напомнил, что соответствующие изменения в Конституцию готовы и требуют политической воли от народных депутатов - «раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины, так же как мы сняли неприкосновенность с судей».

«Надеюсь, что народные избранники в недалеком будущем примут соответствующее решение. Ведь среди них нет, наверное, ни одного, кто бы ни обещал отмену этой неприкосновенности в своей избирательной программе », - отметил глава государства.