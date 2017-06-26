Порошенко во Франции почтил память жертв Голодомора
Мемориальная доска жертвам Голодомора была установлена в Санлисе в 2008 году по случаю эстафеты неугасимого огня Голодомора, которая проходила 19 августа 2008 года по городам Франции.
Президент Украины Петр Порошенко сегодня во время рабочего визита во Францию посетил город Санлис, где почтил память жертв Голодомора в Украине 1932-33 годов и возложил цветы к Мемориальной доске.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
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Мемориальная доска жертвам Голодомора была установлена в Санлисе в 2008 году по случаю эстафеты неугасимого огня Голодомора, которая проходила 19 августа 2008 года по городам Франции.
Доска установлена на одной из исторических площадей города - площади древнеримских Арен (place des Arènes). Рядом было посажено дерево магнолии.
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С тех пор, каждый год в ноябре в рамках официальных мероприятий к годовщине Голодомора у памятной доски возлагают цветы представители посольства Украины, Украинской церкви и Украинской общины с участием официальных представителей Франции. Чествуют невинных жертв Голодомора также ежегодно в мае по случаю проведения Дня Анны Ярославны в Санлисе.
Монумент киевской княжне, которая в 1051 году вышла замуж за короля Генриха I и стала королевой Франции, установлен на той же площади, что и Мемориальная доска жертвам Голодомора.