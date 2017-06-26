Порошенко во Франции почтил память жертв Голодомора

Президент Украины Петр Порошенко сегодня во время рабочего визита во Францию посетил город Санлис, где почтил память жертв Голодомора в Украине 1932-33 годов и возложил цветы к Мемориальной доске.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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Мемориальная доска жертвам Голодомора была установлена в Санлисе в 2008 году по случаю эстафеты неугасимого огня Голодомора, которая проходила 19 августа 2008 года по городам Франции.

Доска установлена на одной из исторических площадей города - площади древнеримских Арен (place des Arènes). Рядом было посажено дерево магнолии.

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С тех пор, каждый год в ноябре в рамках официальных мероприятий к годовщине Голодомора у памятной доски возлагают цветы представители посольства Украины, Украинской церкви и Украинской общины с участием официальных представителей Франции. Чествуют невинных жертв Голодомора также ежегодно в мае по случаю проведения Дня Анны Ярославны в Санлисе.

Монумент киевской княжне, которая в 1051 году вышла замуж за короля Генриха I и стала королевой Франции, установлен на той же площади, что и Мемориальная доска жертвам Голодомора.