Главред "Страна.ua" сдал загранпаспорта следователю - адвокат

Подозреваемый в вымогательстве главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва сдал свои заграничные паспорта следователю.

Об этом в Facebook сообщила адвокат Елена Лукаш.

"Игорь Гужва сдал загранпаспорта следователю. Здоров. Бодр. Конструктивен. Просит передать благодарность за поддержку. А еще, заявляет, что он: не собирается бежать. Не бывает один. Не употребляет наркотические и психотропные препараты. Не склонен к суициду. Не общается с незнакомыми", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, Гужву задержали вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua». В отношении него открыто уголовное производство по статье 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

По данным правоохранителей, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским требовали от народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько 20 тыс. долл. После получения половины суммы в 10 тыс. долл. Гужва был задержан.

Гужва назвал предъявленные ему обвинения в вымогательстве «сфабрикованными».

Читайте такжеГужве придется еще одну ночь провести в СИЗО - СМИ

24 июня суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 544 тыс. грн.

26 июня адвокат Гужвы, министр юстиции Украины во времена президента Виктора Януковича Елена Лукаш сообщила, что за главного редактора издания «Страна.ua» внесли залог.

Сегодня его выпустили из СИЗО.