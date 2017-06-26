За Гужву внесли залог более 500 тысяч гривень

За главного редактора интернет-издания "Cтрана.ua" Игоря Гужву внесен залог 544 тысяч гривень. Об этом сообщила адвокат Гужвы, экс-министр юстиции Украины во времена президентства Виктора Януковича Елена Лукаш в Facebook.

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"Залог за Игоря Гужву внесен Светланой Крюковой (заместителем главного редактора издания "Страна.ua", - ред.). Самого Игоря вывезли в Лукьяновское СИЗО. Вывезли, зная о залоге... Дождемся подтверждения казначейства, и совсем скоро Игорь будет на свободе!" - написала она.

«Уже завтра будет внесен залог, и в ближайшее время он будет на свободе», - заявила Лукаш вчера.

В прокуратуре заявили, что суду следовало бы назначить Гужве более крупный залог.

Как сообщал УНИАН, Гужва был задержан вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua». В отношении него открыто уголовное производство по ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

По данным правоохранителей, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским вымогали у народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько 20 тыс. долл. После получения половины суммы в 10 тыс. долл. Гужва был задержан.

Гужва назвал предъявленные ему обвинения в вымогательстве «сфабрикованными».

Депутаты от «Оппозиционного блока» заявляли о готовности взять Гужву на поруки.