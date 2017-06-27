Вопросы обороны и безопасности: Парубий отчитался о главных приоритетах Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что вопросы обороны и безопасности все 2,5 года работы парламента VIII созыва остаются главным приоритетом.

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе парламента.

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«За два с половиной года Радой были наработаны и приняты десятки важных решений, которые были направлены на реформирование Вооруженных сил Украины, повышение дисциплины и ответственности, обеспечение правового статуса украинских военных и правоохранителей, организацию функционирования государственных институтов на прифронтовых и дэоккупированных территориях, защиту прав участников антитеррористической операции и членов их семей», - заметил Парубий.

По его словам, изменения в законодательство, в течение последнего года принятые ВР, заложили фундамент государственной программы по повышению уровня социальной защиты военнослужащих, и это еще один шаг к созданию профессиональной армии, и в условиях боевых действий действенным инструментом помощи раненым и семьям погибших героев.

Как сказал председатель ВР, Закон «О Едином государственном реестре военнообязанных» заложил правовую основу для обеспечения автоматизированного воинского учета граждан Украины, что уменьшит коррупционный фактор в военных комиссариатах по мобилизации и сделает невозможным уклонение от призыва на военную службу.

Кроме того, добавил Парубий, иностранцам и лицам без гражданства, которые добровольно изъявили желание защищать территориальную целостность Украины, отдельным законом предоставлено право проходить военную службу по контракту в ВСУ.

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По словам Парубия, Верховная Рада также приняла закон о создании Сил специальных операций, нового современного высокопрофессионального рода ВСУ.

«Украинская армия, после многих лет целенаправленного уничтожения, только за три года - совместными усилиями государства, волонтеров, всех украинских патриотов - превратилась в мощную силу, с которой вынуждена считаться одна из крупнейших армий мира», - подчеркнул он.