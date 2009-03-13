Президент просит КС дать отмашку на выборы в Тернополе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня направил в Конституционный Суд представление, в котором просит признать неконституционным постановление Верховной Рады об отмене внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом проинформировала заместитель руководителя президентского Секретариата, представитель Президента в Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК.

По убеждению главы государства, данное решение парламента противоречит одновременно нескольким нормам Основного Закона. В первую очередь, ВР не имеет других полномочий, кроме тех, которые закреплены в Конституции. В главном правовом документе государства четко указано, что парламент может только назначать очередные или внеочередные выборы в органы местного самоуправления, но не имеет полномочий отменять или прекращать их каким-либо образом. Это требование определяет и невозможность признания утратившим действие парламентского постановления о назначении выборов.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что Конституционный Суд уже давал разъяснение по поводу границ полномочий Верховной Рады. Общепризнанные международные стандарты демократических выборов предусматривают гарантии реализации избирательных прав участников избирательного процесса. Это значит, что никакой орган власти не может действовать с целью срыва выборов и необходимых избирательных процедур. Украинское законодательство вообще не предусматривает даже возможности прекратить избирательный процесс, который уже начался.

«Парламент сознательно, исключительно из конъюнктурных соображений и из-за опасения БЮТ потерпеть очередное сокрушительное поражение на местных выборах пошел на нарушение Конституции. Грубым рейдерством стало судебное решение Киевского окружного административного суда, который попытался заблокировать выборы в Тернопольский облсовет. В сущности, суд по-злодейски пытается лишить людей их права избирать власть. Это постановление было принято уже после решения Тернопольского окружного административного суда, который обязал территориальную избирательную комиссию продолжиить избирательный процесс и обеспечить реализацию избирательных прав граждан. Это циничное издевательство и над выборами, и над избирателями», - отметила М.СТАВНИЙЧУК.

Она подчеркнула, что выборы в Тернопольский облсовет состоятся, несмотря на неистовое сопротивление БЮТ, который уже разработал кампанию по срыву выборов, препятствованию свободному волеизъявлению граждан. На сегодня существуют все достаточные правовые основания для того, чтобы представительский орган власти в Тернопольской области был избран.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление о назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета на 15 марта 2009 года.

Позже в ВР был зарегистрирован проект постановления, одним из авторов которого является лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, “О признании утратившим действие Постановления Верховной Рады "О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета". Оппоненты Блока Юлии Тимошенко заявляли, что БЮТ стремится отменить выборы в облсовет, поскольку боится поражения.

3 марта 2009 года Верховная Рада отменила проведение внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета. При принятии соответствующего постановления проголосовали 292 депутата из 420, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, "за" голосовали 147 депутатов от Партии регионов, 141 депутат от БЮТ и 4 от НУНС.

4 марта ВО “Свобода” подала исковое заявление в суд по поводу обжалования этого постановления ВР.

11 марта Окружной административный суд Тернопольской области удовлетворил иск областной организации ВО «Свобода» о признании противоправным и отмене решения Тернопольской областной территориальной избирательной комиссии о прекращении избирательного процесса и обязал ТИК провести выборы в Тернопольский областной совет 15 марта 2009 года.

БЮТ обжаловал во Львовском апелляционном суде решение Тернопольского административного суда о возобновлении выборов в Тернопольский облсовет, сообщила председатель областной ТИК Наталия ЧУЙКО.

Кроме того, Окружной административный суд Киева запретил Тернопольской избирательной комиссии, всем участковым избирательным комиссиям осуществлять организацию и проведение 15 марта 2009 года внеочередных выборов Тернопольского областного совета.