СБУ не подозревает Тимошенко в государственной измене

Служба безопасности Украины не расследует ни одного уголовного дела относительно государственной измены, в котором бы фигурировали фамилии украинских высокопоставленных должностных лиц. Об этом сообщил в четверг на брифинге председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, отвечая на вопрос журналистов о том, подтвердились ли упреки со стороны работников Секретариата Президента в адрес премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что СБУ расследует только одно уголовное дело по ст. 111 «государственная измена» относительно трех граждан Украины, двое из которых бывшие военнослужащие. «Эти люди пытались сфотографировать за деньги один из военных объектов и передать фото разведчикам другого государства», – отметил он. По словам руководителя СБУ, это дело передано в суд в феврале текущего года. «Мы не КГБ и не подозреваем всех граждан в государственной измене. Задокументировали – передали в суд. И там нет фамилий высокопоставленных должностных лиц Украины», – сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщалось, обвинения в адрес главы правительства озвучивали заместитель председателя Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ и советник Президента Лидия ПОРЕЧКИНА.