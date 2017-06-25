Порошенко назвал свое рукопожатие с Трампом дружественным и партнерским

Президент Украины Петр Порошенко назвал свое рукопожатие с президентом США Дональдом Трампом рукопожатием партнеров.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.

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«Что касается рукопожатия - это было рукопожатие партнеров, и я уверен в том, что атмосфера общая, которая начинается с рукопожатия, была очень дружеская, очень партнерская, очень надежная. Я себя чувствовал очень комфортно», - сказал Порошенко.

«Задачи перед нами стояли очень важные, и я хочу снять любые инсинуации о том, что визит drop-in, только сфотографироваться - нам это было не нужно. Никакие фотографии ничего бы нам не добавили», - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, встреча Порошенко и Трампа состоялась 20 июня.

После встречи Порошенко заявил, что обсудил с Трампом поддержку Украины в противодействии российской агрессии и дальнейшую санкционную политику в отношении Москвы.

По словам Порошенко, в ходе переговоров с Трампом подчеркивалась поддержка территориальной целостности Украины и продолжение санкционной политики в отношении РФ.

В свою очередь в Белом доме заявили, что президент США встретился с президентом Украины для обсуждения поддержки мирного урегулирования ситуации на Донбассе.