В России прокомментировали предложение Турчинова по пропуску россиян в Украину

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков предложил ответить на предложение секретаря СНБО Украины Александра Турчинова относительно пропуска россиян только по биометрическим паспортам. Об этом российский политик написал в своем Twitter.

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"Россия должна зеркально ответить на усложнение въезда российским гражданам в Украину, объявленное Турчиновым. Украина заплатит за это большую цену", - говорится в сообщении Пушкова.

Россия должна зеркально ответить на усложнение въезда росс.граждан на Украину, объявленное Турчиновым. Украина заплатит за это бОльшую цену — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 24, 2017

Как сообщал УНИАН, 24 июня Турчинов заявил, что у граждан России во время пересечения границы с Украиной будут отбирать биометрические данные. Он подчеркнул, что Госпогранслужба Украины готовится к пропуску граждан РФ по биометрическим паспортам, а также к отбору в них биометрических данных.

"Пограничники рассчитывают технические детали, рассчитывают, какая еще нужна материально-техническая помощь, чтобы, пока правительство определяется с введением визового режима, обеспечить пропуск по биометрическим паспортам, при пересечении любым россиянином (границы, — УНИАН.) отбирать у него идентификационные признаки — или отпечатки пальцев, или сетчатку глаза. Эта техническая работа ведется. Я надеюсь, что правительство финансово поддержит эту работу, которая даст результат, мы считаем, в течение месяца, когда будет финансирование", - сказал Турчинов.