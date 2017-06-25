Гужва пока не определился, будет ли вносить полмиллиона залога (видео)

Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва пока не знает, будет ли внесен назначенный судом залог в 544 тысячи гривень. Об этом он сказал журналистам после заседания суда. Видеозапись с комментарием Гужвы на странице в Facebook разместил журналист Юрий Лукашин.

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На вопрос, будет ли он вносить залог, Гужва ответил, что будет советоваться с адвокатами и друзьями.

«Мне пока никто ничего не говорил», - подытожил Гужва.

Как сообщал УНИАН, Гужва был задержан вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua». Против него открыто уголовное производство по ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). По данным правоохранителей, Гужва вместе с подельником Антоном Филипковским вымогали у народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько 20 тыс. долл. После получения половины суммы 10 тыс. долл. Гужва был задержан.

В субботу суд избрал Филипковскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Гужве присудили содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 544. грн. Его адвокат и экс-министр юстиции Елена Лукаш заявила, что залог все-таки будет внесен.

Он назвал сфабрикованным предъявленные ему обвинения в вымогательстве, заявив, что власть хочет уничтожить интернет-газету «Страна.ua» и посадить его в тюрьму. Депутаты от «Оппозиционного блока» заявляли о готовности взять Гужву на поруки.