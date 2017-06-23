Что писали иностранные СМИ об Украине: президент в Вашингтоне и критика Гройсмана (инфографика)

Среди тем, которые чаще всего появлялись на страницах зарубежных медиа, были визит украинского президента в США и конфликт на востоке Украины.

Как отмечают аналитики Corestone Corp, немецкое издание Die Welt одобрительно отозвалось об украинской организации "Женсовет Донбасса", представительницы которой пытаются примирить украинские семьи, подвергшиеся расколу вследствие различного мнения их членов о конфликте на востоке Украины.

Швейцарская Neue Zürcher Zeitung критически отреагировала на обещание украинского премьера Владимира Гройсмана "лично заниматься помощью иностранному бизнесу в Украине". По мнению авторов статьи, это напоминает практику "челобитной" во времена Средневековья, когда крестьяне приходили к царю с просьбой лично посодействовать решению своих проблем.

Читайте такжеГройсман обещает упростить разрешительные процедуры в энергетике

Если же Украина хочет преодолеть экономический спад и идти путем успешных реформ, правительству придется поработать над эффективностью всей своей вертикали, считают в Цюрихе.