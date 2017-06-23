Боевики за минувшую неделю 13 раз ограничивали передвижение миссии ОБСЕ на Донбассе - Хуг

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что боевики за минувшую неделю 13 раз ограничивали передвижение миссии ОБСЕ на Донбассе, силы АТО - 7 раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг заявил сегодня на брифинге в режиме скайп-связи в Киеве.

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«На минувшей неделе так называемые «ДНР» и «НР» ограничили нашу свободу передвижения в 13 случаях, правительственные силы также не безгрешны в этом отношении - на минувшей неделе они ограничили свободу нашего передвижения в 7 случаях», - отметил он.

По словам Хуга, СММ собиралась осуществить мониторинг в Песках Донецкой области, но Вооруженные Силы Украины не позволили нам проехать в этот населенный пункту.

Также он отметил, что миссия планировала осуществить наблюдение ситуации в районе населенного пункта Пикузы в Донецкой области.

«ВСУ в соответствии с их обязательствами изъяли мины на дороге с подконтрольной правительству стороны линии соприкосновения, но проезд до поселка был невозможным: так называемая «ДНР» не только не предоставила необходимые гарантии безопасности для патрулирования, они также не изъяли противотанковые мины на дороге, которая была необходима для проезда», - добавил Хуг.