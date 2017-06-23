Украина - США: все официальные визиты президентов за 26 лет (инфографика)

20 июня 2017 года президент Украины Петр Порошенко встретился с новоизбранным американским коллегой Дональдом Трампом. Впервые визит президента Украины состоялся в первое полугодие каденции американского президента, что свидетельствует о высоком приоритете Украины во внешнеполитической стратегии США.

Аналитическая группа Corestone Corp подготовила данные о ретроспективе двусторонних отношений Украина – США (1991 – 2017 гг.).

США признали независимость Украины 26 декабря 1991 года, установив дипломатические отношения уже 3 января 1992 года. Во время первого визита в США президента Украины Леонида Кравчука в мае 1992 года состоялись встречи с Биллом Клинтоном и Джорджем Бушем-старшим. На этом этапе была зафиксирована формула «демократического партнерства» между странами.

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В 1994 году началось оживление двусторонних визитов глав государств Украины и США в рамках присоединения Украины к Соглашению об ограничении стратегических наступательных вооружений и нераспространению ядерного оружия. Так, в январе 1994 года Билл Клинтон посетил Леонида Кравчука в Киеве, а уже в марте того же года Кравчук летал к Клинтону. В конце ноября новоизбранный президент Леонид Кучма впервые посетил своего американского визави, чтобы согласовать последние детали достигнутых договоренностей, и уже 5 декабря 1994 года Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании, России, Франции и Китая. В 1995 году Украина присоединилась к Соглашению о нераспространении ядерного оружия, и в феврале 1996 года Билл Клинтон приехал в Киев встретиться с Леонидом Кучмой. В октябре 1996 года Украина и США определили свои двусторонние отношения как «стратегическое партнерство».

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Два года затишья были прерваны визитом Кучмы в Вашингтон в декабре 1999 года, где он встретился с Клинтоном. В июне 2000 года состоялся визит американского президента Билла Клинтона к своему украинскому коллеге Леониду Кучме, после которых наступила четырехлетняя пауза в двусторонних отношениях на высшем уровне. Тот период в украинской внешней политике называли «многовекторностью», когда Кучма колебался между евроатлантическим и евразийским направлениями.

Первый визит в США Виктора Ющенко в качестве президента Украины состоялся в апреле 2005 года. Встреча с американским коллегой Джорджем Бушем-младшим считалась перезагрузкой отношений между двумя странами и завершилась «Повесткой дня новой эры для украинско-американского стратегического партнерства». Кроме этого, США поддержали идею о официальном приглашении Украины к диалогу о вступлении в НАТО, а также скорейшем вступлении в ВТО.

17 февраля 2006 года США предоставили Украине статус страны с рыночной экономикой, а 6 марта 2006 года США и Украина подписали протокол о взаимном доступе на рынки, что приближало членство Украины в ВТО. В апреле 2008 года Буш-младший прилетел к Ющенко в Киев, а уже 16 мая 2008 года Украина стала членом ВТО, чему предшествовали 14 лет переговоров и выполнение всех требований и норм. В сентябре 2008 года Виктор Ющенко повторно слетал в Вашингтон, где снова встретился с Джорджем Бушем-младшим.

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В апреле 2010 года новоизбранный президент Украины Виктор Янукович упразднил межведомственную комиссию по вопросам подготовки к вступлению в НАТО и национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции, заморозив это направление. В апреле 2010 года Янукович совершил свой единственный визит к американскому коллеге Бараку Обаме, где дал согласие избавиться от всех запасов высокообогащенного урана под гарантии, предусмотренные Будапештским меморандумом. Госсекретарь США Хиллари Клинтон во время визита в Киев в июле 2010 года назвала новый внешнеполитический курс Украины политикой «стратегического балансирования». Это был этап охлаждения отношений между США и Украиной.

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После Революции достоинства в сентябре 2014 года новоизбранный президент Украины Петр Порошенко нанес визит президенту США Бараку Обаме, где лидеры государств пришли к согласию относительно усиления сотрудничества в области безопасности и финансовой помощи. 20 июня 2017 года состоялась встреча Порошенко с Трампом, о важности которой сообщили как с украинской, так и с американской стороны.