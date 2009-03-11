В коалиции раскритиковали «Украинский прорыв» Тимошенко

Антикризисная программа Украинской народной партии под названием «Покупай украинское!» - кратчайший способ выхода из экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в Харькове высказал лидер УНП Юрий КОСТЕНКО.

Ю.КОСТЕНКО раскритиковал экономическую политику правительства Юлии ТИМОШЕНКО, отметив, что, по его мнению, «это не украинский прорыв, это что-то другое…».

При этом он предложил свое виденье хозяйственной политики, которую должно вести государство в условиях мирового экономического кризиса.

По словам лидера УНП, основной концептом антикризисной программы его партии является призыв покупать украинское. «Тема покупать украинское – кратчайший и самый эффективный путь преодолеть экономический кризис. Этот рецепт выхода из кризиса проверен временами в странах, которые переживали аналогичные кризисы. Великая депрессия в США в 30-х годах преодолевалась через государственную политику «Покупай американское!». Сегодня ОБАМА предлагает тот же рецепт выхода из кризиса», - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Следующей первостепенной мерой является уменьшение доли российского газа в структуре энергообеспечения Украины. По словам Ю.КОСТЕНКО, доля российского газа в энергопотреблении Украины составляет 41%, что является одним из наибольших показателей в Европе.

«Это при том, что Украина имеет собственные месторождения газа, а цены на российский газ достигли мирового уровня», - подчеркнул председатель УНП.

Финансовые займы на строительство дорог - следующий пункт антикризисной программы Ю.КОСТЕНКО. «Мы предложили премьер-министру обратиться в Европейский банк реконструкции и развития, во Всемирный банк взять деньги взаймы на 30-50 лет для строительства дорог». Таким образом, по словам председателя УНП, поднималась экономика стран Балтии. По мнению Ю.КОСТЕНКО, это обеспечит украинцев рабочими местами, возобновит заказ украинским промышленным предпринимателям металлургической, строительной отрасли и позволит запустить «маховик украинской экономики».

Ю.КОСТЕНКО также предлагает создать максимально комфортные условия для развития малого предпринимательства и сельского хозяйства.

Подытоживая сказанное, Ю.КОСТЕНКО отметил, что «до тех пор, пока мы не научимся уважать украинское, а будем играться в либерализм, в открытые границы, Украина никогда не станет полноценным европейским государством».