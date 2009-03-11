Хорошковский намекает, что его заказала Тимошенко

Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ называет провокацией вчерашний выборочный контроль его личных вещей на таможне в аэропорту «Борисполь» после того, как он вернулся из отдыха из Швейцарии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«По моему мнению, вчера произошла абсолютная провокация. Мне известен заказчик. Главный заказчик - в Кабинете Министров», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Он рассказал, что по прибытии в Киев вместе с женой ему предложили показать содержание его вещей. По его словам, таможенники провели досмотр трех из четырех его чемоданов, после чего предложили подписать декларацию, что он и сделал.

Как отметил В.ХОРОШКОВСКИЙ, ему стало известно, что поводом для этого стало письмо народного депутата Владимира ПИЛИПЕНКО в адрес руководства таможни о том, что якобы В.ХОРОШКОВСКИЙ намерен незаконно провезти наркотики, незадекларированную валюту, драгоценности.

При этом, подчеркнул В.ХОРОШКОВСКИЙ, «сегодня этот депутат отмечает, что я пытался провезти секретные документы в Швейцарию».

По словам первого заместителя председателя СБУ, он не имеет претензий к таможенникам, поскольку они выполняли свои обязанности и все проводили корректно.

По его убеждению, цель этой провокации простая - «запугать меня, потому что мы (СБУ) проводим те дела, которые абсолютно многим не нравятся».

В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что в СБУ не будет никаких претензий, если дело действительно будет доведено до конца и все точки над «і» будут расставлены.

В то же время он подчеркнул: «Запугать меня не удастся, я доведу это дело до конца. Мы должны установить истину».

В.ХОРОШКОВСКИЙ сказал, что никто не видел газовые контракты, в том числе приложения к ним. «Это прозрачность?», - риторически спросил он.

Он призвал определенные лица не пытаться втягивать его “ни в поле обид, ни в политическое поле, поскольку это не удастся”, и заверил, что будет делать все исключительно в юридическом поле.

По словам В.ХОРОШКОВСКОГО, в расследовании Службой безопасности Украины “газового” дела речь идет «о коррупции в высших эшелонах правительства», и ему, в частности, известны соответствующие схемы.

Возвращаясь к письму депутата В.ПИЛИПЕНКО, В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил: «После этих писем ему нужно стараться попасть в первую десятку БЮТ (на парламентских выборах - УНИАН), поскольку если он не попадет, то придется рассказать, кто ему дал указание».

Отвечая на вопрос о его отношениях с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, он сказал: «У меня нет войны с премьером. Может, у нее есть, так пусть об этом заявит».

Как сообщал УНИАН, 10 марта В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что его обыскали на таможне аэропорта “Борисполь”. Он назвал эти события "спланированной провокацией".

В пресс-службе Государственной таможенной службы Украины сообщили, что выборочный досмотр вещей В.ХОРОШКОВСКОГО на Бориспольской таможне был проведен в рамках оперативных действий по сигналу от народного депутата.

Согласно информации пресс-службы, в Бориспольскую таможню поступило обращение народного депутата с информацией о том, что гражданин Украины В.ХОРОШКОВСКИЙ, возвращаясь в Украину, может иметь при себе предметы, запрещенные к перемещению через таможенную границу Украины.

На основании этой информации и в соответствии с Таможенным кодексом, сотрудниками Службы по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Бориспольской таможни было принято решение провести выборочный контроль личных вещей В.ХОРОШКОВСКОГО.

Предметы, запрещенные к ввозу на таможенную территорию Украины, в багаже первого заместителя председателя СБУ выявлены не были, подчеркнули в Гостаможслужбе.

В то же время, в пресс-службе Гостаможслужбы отметили, что личный обыск В.ХОРОШКОВСКОГО не проводился – состоялся лишь выборочный досмотр его багажа. По словам сотрудника пресс-службы, В.ХОРОШКОВСКОМУ предложили самому показать, что у него в карманах, и он это сделал. В.ХОРОШКОВСКИЙ хорошо разбирается в таможенном законодательстве и вел себя очень корректно, отметили в Гостаможслужбе (с декабря 2007 года по февраль 2009 года В.ХОРОШКОВСКИЙ возглавлял Государственную таможенную службу Украины).