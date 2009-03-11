ЛДПР о Евровидении: выбор Приходько наносит прямой ущерб престижу России

В стороне от скандала вокруг российской участницы на «Евровидении-2009» не осталась и ЛДПР: либерал-демократы просят Госдуму поддержать свое протокольное поручение думскому комитету по культуре о правомерности участия в этом конкурсе Анастасии Приходько.

Этот неожиданный выбор «наносит прямой ущерб престижу Российской Федерации», уверены в ЛДПР.

«Дело даже не в том, что она гражданка другого государства, хотя сам по себе этот факт вызывает негодование у наших избирателей, а дело в том, что она известна своими крайне правыми националистическими взглядами, о чем она не раз сама заявляла в СМИ», - приводит «РИА Новости» комментарий руководителя фракции ЛДПР Игоря Лебедева.

Напомним, «фабрикантка» поначалу планировала принять участие в украинском отборочном конкурсе, но после дисквалификации стала конкурсанткой в российском национальном отборе, где и одержала громкую победу.

Выбор жюри и зрителей вызвал неоднозначную реакцию общественности, но продюсер Насти Константин Меладзе поясняет, что сейчас как никогда нужно вспомнить о единстве наций: текст к украинской песне «Мамо» написала эстонская поэтесса, а музыку – сам Меладзе.

Комсомольская правда