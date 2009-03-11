Экс-судья Зварич заявил, что его похитили, избили и выбросили

Экс-глава Львовского апелляционного админсуда Игорь Зварич заявил на суде, что его похитили из больницы люди в сине-голубом камуфляже, избили и выбросили связанным возле Львова, где он и был позже обнаружен и схвачен сотрудниками СБУ.

Об этом пишет газета "Сегодня", которой Зварич перед заседанием Печерского райсуда Киева во вторник сказал: "Я ни в чем не виноват. Не было никаких миллионов".

Зварич, обвиняемый во взяточничестве в крупных размерах, был объявлен в розыск после того, как исчез из больницы. Следствие полагало, что он сбежал, но у судьи иная версия.

"Я был выкраден преступной группировкой. Ворвались 6-8 человек, связали и увезли в неизвестное место. Они были одеты в камуфляж сине-голубого цвета. Затем был прикован наручниками к металлической решетке, меня били по голове, связали ноги, требовали три миллиона долларов. 8-го марта меня выбросили возле города Львова связанным", - заявил он в ходе заседания Печерского райсуда.

"Знаю, что против моей жены Оксаны было применено психотропное оружие. Дома я появился около 12 часов ночи. 9-го марта нынешнего года я хотел написать заявление в прокуратуру о моем похищении, но не сделал этого из-за того, что это был выходной", - добавил Зварич.

Представители Генпрокуратуры сказали, что все это выдумка.

В то же время, во время заседания суда во вторник Зварич был одет в бронежилет, его привезли в маске, отмечает газета.

По словам следователя по особо важным делам, руководителя специальной следственной группы ГПУ Владимира Жербицкого, "Зварич в своем репертуаре".

"Сказал (суду), что его выкрали неизвестные, которые требовали 3 миллиона (долларов). Обвинял прессу, якобы из-за которой бандиты думали, что у него много денег", - сказал Жербицкий, когда суд удалился для принятия решения, пишет "Коммерсант-Украина".

"Но мы ему напомнили, что, когда он убежал, оставил записку, в которой обратился к своему сыну", - добавил Жербицкий (в записке экс-судья якобы признался в том, что брал взятки и попросил сына беречь мать и сестру).

Жербицкий с улыбкой передал слова Зварича о том, что он не бежал от правосудия, а "бандиты" держали его прикованным к батарее около 2 месяцев, но экс-судье все же удалось вырваться и добраться домой:

"А добравшись, хотел сразу пойти в прокуратуру, но был выходной. После пыток и мучений он напился таблеток и уснул. Когда пришли сотрудники "Альфы", он, снова таки думая, что это бандиты, убежал на чердак и там спрятался".

В то же время, один из членов следственно-оперативной группы Генпрокуратуры сказал газете "Сегодня", что экс-судья Зварич "искал поддержки и защиты у высокопоставленных должностных лиц в Киеве, но поняв, что особо на них рассчитывать не приходится, вернулся во Львов и, никем не замеченный, оказался в доме".

Украинская правда