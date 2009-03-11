Экс-судья Зварич заявил, что его похитили, избили и выбросили
"Я не виноват. Не было никаких миллионов"
|Игорь ЗВАРИЧ
Об этом пишет газета "Сегодня", которой Зварич перед заседанием Печерского райсуда Киева во вторник сказал: "Я ни в чем не виноват. Не было никаких миллионов".
Зварич, обвиняемый во взяточничестве в крупных размерах, был объявлен в розыск после того, как исчез из больницы. Следствие полагало, что он сбежал, но у судьи иная версия.
"Я был выкраден преступной группировкой. Ворвались 6-8 человек, связали и увезли в неизвестное место. Они были одеты в камуфляж сине-голубого цвета. Затем был прикован наручниками к металлической решетке, меня били по голове, связали ноги, требовали три миллиона долларов. 8-го марта меня выбросили возле города Львова связанным", - заявил он в ходе заседания Печерского райсуда.
"Знаю, что против моей жены Оксаны было применено психотропное оружие. Дома я появился около 12 часов ночи. 9-го марта нынешнего года я хотел написать заявление в прокуратуру о моем похищении, но не сделал этого из-за того, что это был выходной", - добавил Зварич.
Представители Генпрокуратуры сказали, что все это выдумка.
В то же время, во время заседания суда во вторник Зварич был одет в бронежилет, его привезли в маске, отмечает газета.
По словам следователя по особо важным делам, руководителя специальной следственной группы ГПУ Владимира Жербицкого, "Зварич в своем репертуаре".
"Сказал (суду), что его выкрали неизвестные, которые требовали 3 миллиона (долларов). Обвинял прессу, якобы из-за которой бандиты думали, что у него много денег", - сказал Жербицкий, когда суд удалился для принятия решения, пишет "Коммерсант-Украина".
"Но мы ему напомнили, что, когда он убежал, оставил записку, в которой обратился к своему сыну", - добавил Жербицкий (в записке экс-судья якобы признался в том, что брал взятки и попросил сына беречь мать и сестру).
Жербицкий с улыбкой передал слова Зварича о том, что он не бежал от правосудия, а "бандиты" держали его прикованным к батарее около 2 месяцев, но экс-судье все же удалось вырваться и добраться домой:
"А добравшись, хотел сразу пойти в прокуратуру, но был выходной. После пыток и мучений он напился таблеток и уснул. Когда пришли сотрудники "Альфы", он, снова таки думая, что это бандиты, убежал на чердак и там спрятался".
В то же время, один из членов следственно-оперативной группы Генпрокуратуры сказал газете "Сегодня", что экс-судья Зварич "искал поддержки и защиты у высокопоставленных должностных лиц в Киеве, но поняв, что особо на них рассчитывать не приходится, вернулся во Львов и, никем не замеченный, оказался в доме".