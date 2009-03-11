Хорошковского обыскали в аэропорту

Первого заместителя председателя СБУ Валерия Хорошковского обыскали на таможне аэропорта Борисполь.

Об этом "Украинской правде" сообщил сам Хорошковский.

"По прибытии в аэропорт была спланированная провокация – по письму одного из народных депутатов был сделан выборочный осмотр моих вещей", - заявил первый заместитель главы СБУ.

При этом он не сказал, из какой страны прибыл и отказался называть фамилию народного депутата, письмо которого стало поводом для обыска.

"Мне не дали письма, я его видел лишь краем глаза", - объяснил Хорошковский, пообещав предоставить более полную информацию во вторник во время пресс-конференции.

Как известно, между Хорошковским и депутатами от БЮТ разворачивается конфликт из-за расследования СБУ дела в рамках растамаживания газа "РосУкрЭнерго" в пользу "Нафтогаза Украины".