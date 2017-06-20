Сегодня ВР рассмотрит изменения в Кодекс админсудопроизводства (онлайн)

Сегодня Верховная Рада Украины в первом чтении рассмотрит законопроекты, касающиеся внесения изменений в Кодекс админсудопроизводства, Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы, а также другие законодательные акты.

Как передает корреспондент УНИАН, включить в повестку дня сессии предполагается, в частности, проект закона об отмене перерыва в утреннем заседании парламента.

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Также среди законопроектов на включение в повестку дня - о деятельности высших учебных заведений на территории Донецкой и Луганской областей.

Среди прочего парламент должен сегодня рассмотреть ряд вопросов финансовой политики и информатизации, в том числе проект закона об электронных доверительных услугах и электронных коммуникациях.