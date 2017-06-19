Порошенко отбыл в США на первую встречу с Трампом
Встреча с вице-президентом Майком Пенсом и президентом Трампом, а также американскими министрами энергетики и экономики состоится завтра.
Президент Украины Петр Порошенко отбыл с рабочим визитом в США.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.
«Президент Украины отбыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты», - написал он.
Как сообщал УНИАН, ранее ряд украинских СМИ заявляли, что Порошенко сегодня, 19 июня, отправляется в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
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По информации ТСН, Порошенко прилетит в американскую столицу уже сегодня, 19 июня, вечером.
Самый важный день визита - завтра: встреча с вице-президентом Майком Пенсом и президентом Трампом, а также американскими министрами энергетики и экономики.
Это - третий визит Порошенко в Вашингтон как главы государства и первая его встреча с новым президентом США.
Главы государств среди других тем будут говорить и о войне на Донбассе.