Порошенко отбыл в США на первую встречу с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко отбыл с рабочим визитом в США.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Президент Украины отбыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты», - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее ряд украинских СМИ заявляли, что Порошенко сегодня, 19 июня, отправляется в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

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По информации ТСН, Порошенко прилетит в американскую столицу уже сегодня, 19 июня, вечером.

Самый важный день визита - завтра: встреча с вице-президентом Майком Пенсом и президентом Трампом, а также американскими министрами энергетики и экономики.

Это - третий визит Порошенко в Вашингтон как главы государства и первая его встреча с новым президентом США.

Главы государств среди других тем будут говорить и о войне на Донбассе.