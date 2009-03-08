Литвин: поздравляю украинских берегинь

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИНА поздравил женщин по случаю 8 Марта.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

“Сердечно поздравляю украинских берегинь с праздником, который возвышенным запевом весны приветствует всепобеждающую сущность любви и красоты”, - говорится в поздравлении.

По мнению председателя ВР, “глубинное содержание этого всенародного праздника символично преисполнено особой обворожительности, являемой обновлением природы, пробуждением земли, торжеством света, тепла, жизни. Его олицетворение - женщина - совмещая в себе животворящие дары, по праву возвеличивается в ипостаси венца благословенного и священного творения. Ее материнским началом обозначено все сущее на нашей земле. Руки матери - первая поддержка и опора каждого из нас”.

Как отметил В.ЛИТВИН в своем поздравлении, “величество земного подвижничества женщины, принесенного на алтарь общественным, трудовым, семейным делам, неразрывно связано и кровно родственно с самоотверженностью, жертвенностью, добротой, милосердием. Ее усилиями, энергией, волей, талантом вдохновляется и преумножается и семейное благосостояние, и мощь государства”.

“Традиционно в украинском обществе женщина играла во многом определяющую роль. Наши наивысшие подъемы увенчаны мудростью и дальновидностью легендарных соотечественниц, их песенно-поэтической душой и неутомимыми руками. И в ХХІ веке женщина на острие времени в качестве движущей силы национального продвижения, общественной подвижницы, вдохновительницы творения добра. В водовороте жизни: в радости и счастье, горе и невзгодах, в богатстве и бедности она неизменная опора, утешение и надежда”, - отметил В.ЛИТВИН и добавил: “Земной уклон и наша безмерная благодарность вам, дорогие матери, жены, сестры, дочери, соратницы за все ваши добродетели и щедроты, за ваше животворящее вдохновение, за то, что вы есть”.

В.ЛИТВИН пожелал женщинам “пусть сердечная благодарность нынешних и будущих поколений, весеннее праздничное настроение возобновит ваши жизненные силы, вознесет ваши помыслы и энергию творения во славу Женщины-берегини, родной земли, всей Украины. Мира, добра вам, благосклонности судьбы, счастья и радости на долгие и счастливые годы”.