Тимошенко: именно на женщинах сегодня лежит большая ответственность

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО знает, что сегодня жизнь в стране не лучшая, но украинские женщины – самые очаровательные и самые сильные в мире

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров, об этом идет речь в поздравлении Ю.ТИМОШЕНКО по случаю 8 Марта.

«Сегодня в стране, скажем честно, жизнь не лучшая. Я все это знаю. Именно поэтому такое большое значение для нас сегодня имеет этот праздник - каждая улыбка, каждый добрый и теплый взгляд, каждое слово, сказанное от сердца, каждое действие, сделанное с любовью и от души. Восьмое марта - это день, когда наши любимые мужчины готовят нам свои милые завтраки, дарят цветы и подарки. И это внимание нам очень нужно”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, такое внимание вдохновляет женщин и дает новые силы, которые так необходимы, потому что именно на женщинах сегодня лежит большая ответственность за тепло и уют в доме.

«И какие бы ни постигли нас трудности, с какими бы проблемами мы ни встретились, я знаю, что Украинские Женщины – самые очаровательные и самые сильные в мире! И они с честью и достоинством справятся со всеми трудностями. С праздником вас, дорогие мои, родные! Я люблю и крепко-крепко обнимаю всех вас. Весны, Надежды, Лучших ожиданий! Пусть сбываются все ваши мечты! Поверьте, все у нас будет хорошо!”, - говорится в поздравлении Ю.ТИМОШЕНКО.