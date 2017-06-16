Полиция Павлограда опровергла информацию о продолжении задержаний по делу Вороненкова

В полиции Павлограда опровергли появившуюся сегодня информацию о том, что в городе продолжаются задержания по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, в полиции заявили, что ни одного задержанного по подозрению в убийстве Вороненкова в городской отдел полиции не доставляли.

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О новых фигурантах не знают и друзья задержанного накануне Ярослава Тарасенко. Впрочем, признают, что сам он ожидал, что у следствия возникнут вопросы и даже ждал прихода правоохранителей.

Отметим, что сегодня в некоторых СМИ появилась информация о том, что сотрудники правоохранительных органов начали в пятницу, 16 июня, спецоперацию по задержанию подозреваемых в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.