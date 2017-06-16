Председатель Житомирской ОГА Гундич посетил редкий музей драгоценных камней в Хорошеве

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич во время рабочей поездки в Хорошивский район посетил редкий музей драгоценных камней в Хорошиве, отметив, что музей поражает своим экспонатами.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, во время посещения Музея драгоценного и декоративного камня в Хорошиве руководитель области, местная власть и журналисты осмотрели экспонаты музея, а именно: зеленые кристаллы берилла, нежно-голубые аквамарины, прозрачные образцы горного хрусталя и много других удивительных минералов и горных пород.

«Впервые побывал в Музее драгоценного и декоративного камня в Хорошиве. Скажу честно: был приятно удивлен. Кварц весом 361 кг, огромные топазы, которым присвоены имена, уникальные изумруды, аквамарин – эти и много других экспонатов советую увидеть всем. Житомирщина действительно впечатляет особыми туристическими объектами. И наша задача сегодня – развивать туристическую сферу области, популяризировать такие оригинальные коллекции», – отметил Гундич, общаясь с журналистами.

Напомним, что в рамках рабочей поездки в Хорошивский район председатель ОГА Игорь Гундич представил нового руководителя Хорошивской РГА и поставил задачу закончить ремонт гимназии до конца июня этого года, строительство моста в Рижанах до 1 ноября этого года. Также Гундич осмотрел предприятие ПАО "Кварцсамоцветы".

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По данным пресс-службы Житомирской ОГА, указанный музей создан в 1951 году как минералогический. Основоположниками собранной коллекции были Клочков и Салманин. В 1958 году минералогическая коллекция была зарегистрирована как «Минералогический музей на общественных началах». Новый период развития музея начинается с 1996 г. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины вся коллекция минералов и горных пород минералогического музея предприятия «Западкварцсамоцветы» была передана в музей драгоценного и декоративного камня, подчиненного Министерству финансов.

Основной задачей музея является обеспечение надежного сохранения коллекции, накопления научного минералогического материала из Волынского месторождения камерных пегматитов, также с месторождений Украины и зарубежных стран. В 2001-м году Музею драгоценного и декоративного камня присвоен статус «Научный объект, составляющий национальное достояние Украины».

Экспозиция музея занимает пять больших залов, в которых хранится около 1 тыс. 800 образцов из Украины, стран Европы, Америки, Африки и других мест мира. В музее можно увидеть друзу черного кварца мориона весом 361 кг и самый крупный кристалл берилла, который был добыт на Волыни, длиной 135 см и весом 66,6 кг. Также одним из интересных экспонатов является оливково-зеленый прозрачный именной берилл «Апостолы Петр и Павел» – уникальный параллельный сросток двух кристаллов берилла, покрытый фигурами природного травления.

Так, в частности, четыре уникальные кристаллы топаза и два кристаллы берилла, которые имеют собственные имена, в 2001 г. занесены в Государственный реестр Украины с их собственным названием, на них оформлены специальные свидетельства. Шесть именных образцов отнесены к Историческому фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Украины согласно распоряжению Кабинета Министров Украины № 306-р от 12 мая 2004 года.