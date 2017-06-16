При поддержке НАТО планируют создать тренинговый центр на базе "Укроборонпрома"

Госконцерн "Укроборонпром" намерен создать тренинговый центр – «Академию Укроборонпрома», в которой на постоянной основе будут проводиться разнообразные специализированные учебные программы для украинских специалистов сектора безопасности и обороны при содействии НАТО. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

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"Такая инициатива обеспечит подготовку квалифицированных специалистов, которые смогут провести реформирование оборонного комплекса Украины с учетом лучших мировых тенденций, внедрить стандарты НАТО по управлению качеством на предприятиях, присоединиться к существующим программам НАТО, создать совместные проекты со странами-членами НАТО и многое другое", – отметил Денис Гурак, заместитель гендиректора по внешнеэкономической деятельности концерна на заседании Совместной рабочей группы Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Как сообщал УНИАН ранее, предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины могут получить разрешение на участие в тендерах на поставку товаров и услуг для НАТО.

"Украина стала первой среди восточноевропейских партнеров НАТО, которой предложена такая возможность, что является свидетельством признания в НАТО потенциала оборонной промышленности нашего государства и углубление доверия к ней", - цитирует пресс-служба госконцерна «Укроборонпром» оценку миссии Украины при НАТО.