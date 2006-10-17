Минтопэнерго призывает прекратить политизацию газовых переговоров

Порядок согласования позиции Украины на газовых переговорах с Россией сегодня ничем не отличается от действий двух предыдущих правительств, сообщили УНИАН в пресс-службе Минтопэнерго.

Как отметили в министерстве, единственное, чем отличается сегодняшняя ситуация - тем, что новому правительству удалось переломить негативные тенденции, и партнерство Украины с Россией в энергетической отрасли развивается в конструктивном русле. Об этом говорят результаты, которые Кабинет Министров уже предъявил общественности: договоренности о сохранении цен до конца года, а также формирование бездефицитного баланса поставок газа на следующий год.

Поэтому Минтопэнерго считает задачей национального значения - прекращение попыток политизации этого вопроса и выражает надежду, что эта позиция будет с пониманием воспринята обществом и политическими кругами. «Мы уверены, что результаты переговоров будут отвечать национальным интересам нашей страны», - говорится в сообщении пресс-службы Минтопэнерго.

Напомним, сегодня на брифинге в Киеве руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА заявил, что Министерство иностранных дел Украины не получает оперативной информации из правительства о ходе переговоров с Россией о поставках газа в 2007 году.

«Вынужден констатировать, что газовые переговоры проходят достаточно интенсивно, их проводит министр топлива и энергетики, и очень часто мы получаем информацию пост-фактум, а не во время переговоров. Мы этим не удовлетворены», - сказал А.ДЕЩИЦА.