КИУ назвал главных финансовых популистов в Раде

Комитет избирателей Украины составил рейтинг фракций и групп Верховной Рады по уровню финансового популизма.

Как говорится в сообщении на сайте комитета, анализ был проведен на основе заключений Министерства финансов Украины относительно возможностей финансовой реализации законопроектов.

За январь-май 2017 г. Минфин предоставил экспертные выводы относительно 738 проектов законов. Из них каждый третий (296 законопроектов) получил отрицательное заключение Министерства.

Сообщается, что антилидером рейтинга по количеству нереалистичных законопроектов является фракция «Оппозиционного блока». За январь-май депутаты Оппоблока подали 75 законопроектов, из которых 61 или 81%, получили отрицательное заключение Минфина.

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На втором месте Радикальная партия Олега Ляшко. Депутаты РПЛ присоединились к разработке 79 законопроектов, из которых 56 или 71%, были признаны нереалистичными.

На третьем месте депутаты «Воли Народа» - 65% их законопроекты получили отрицательное заключение Минфина.

Результаты других политических сил: ВО «Батькивщина» – 58% нереалистичных законопроектов, «Возрождение» – 57%, «Самопомощь» – 55%, БПП – 54%, «Народный Фронт» – 49%.

«Тот факт, что Минфин «рубит» каждый третий законопроект свидетельствует о 2 масштабных проблемах в украинском парламенте: во-первых, низкое качество проектов законодательных актов; во-вторых, масштабы популизма, которые уже стали угрожающими для парламентской работы», – отметил глава КИУ Алексей Кошель.