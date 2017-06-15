Двое россиян из партии Навального попросили политического убежища в Украине

На границе двое граждан России из оппозиционной партии попросили политического убежища в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня утром в одном из пунктов пропуска на границе с Россией к представителям Госпогранслужбы Украины обратились двое граждан России. Россияне заявили, что находятся в одном из оппозиционных к нынешней российской власти политических блоков и попросили политического убежища на территории Украины", - говорится в сообщении.

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Мужчины прибыли в пункт пропуска и, предъявив для контроля заграничные паспорта граждан РФ, сразу выразили намерение получить защиту на территории Украины в связи с их политическим преследованием на территории России.

Во время фильтрационных мероприятий, которые проводились совместно с сотрудниками СБУ, было установлено, что данные граждане являются представителями партии российского оппозиционера Алексея Навального и за политическую деятельность подвергаются преследованию.

Обое мужчины пропущены через границу установленным порядком и направлены в миграционную службу.

Отметим, что "Партия прогресса" (до 8 февраля 2014 года - "Народный альянс"), которую возглавляет российский оппозиционный политик Алексей Навальный, была основана 15 декабря 2012, но 28 апреля 2015 лишена государственной регистрации, следовательно - не может принимать участия в выборах.