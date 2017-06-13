Названа официальная причина ареста Навального

Симоновский суд Москвы арестовал оппозицонера Алексея Навального на 30 суток. Политику вменялась часть 8 статьи 20.2 КоАП — повторное нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения митинга, передает Медиазона.

Навального задержали днем 12 июня в подъезде его дома перед антикоррупционным митингом. Позднее на сайте московской полиции появилось сообщение о его задержании.

По данным полиции, он разместил "в сети Интернет призывы переместит­ься с проспекта Саха­рова, где идет мероприятие оппозиции, согласованное Мэрией Москвы, — на Тверскую ули­цу для участия в нес­огласованной протест­ной акции". После задержания Навального доставили в отдел полиции для составления протоколов об администр­ативном правонарушен­ии.

Читайте также"Россия без Путина": в Москве и Петербурге митингуют против коррупции, сотни задержанных (фоторепортаж, видео)

Вечером 11 июня Навальный опубликовал на YouTube видеоролик, в котором объявил об отказе от согласованной акции 12 июня на проспекте Сахарова. Навальный объяснил свое решение давлением со стороны властей. По его словам, компании, которые должны были предоставить звуковое оборудование и сцену для митинга, отказывались сотрудничать после звонков от чиновников.

В мэрии заявление Навального назвали "провокацией". Прокуратура Москвы предупредила, что "любые попытки провести несогласованное мероприятие на ул. Тверской г. Москвы — прямое нарушение закона".