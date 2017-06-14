В МИД прокомментировали слова Тиллерсона о возможности решения конфликта на Донбассе вне Минска

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что все понимают, что минский формат является необходимым инструментом для урегулирования ситуации на Донбассе, но его возможности ограничены.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал журналистам.

«Он (государственный секретарь США Рекс Тиллерсон - УНИАН) сказал о том, что каким бы ни был формат, и мы об этом тоже говорили, каким бы ни был формат - главное, чтобы были достигнуты цели Минска. Не обязательно по пунктам вычеркнуть, чтобы просто был достигнут мир. Это то, что он имел в виду», - сказал первый замглавы МИД.

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«Я не хочу трактовать то, что он (Тиллерсон - УНИАН) сказал. Он сказал только то, что не обязательно это делать в этом формате. Это, кстати, дает нам возможность посмотреть шире. Мы тоже видим, как и все, что минский формат является необходимым механизмом, но на самом деле его возможности ограничены, и все это понимают», - добавил Пристайко.

Как сообщал УНИАН, сегодня госсекретарь США Тиллерсон предположил, что Украина и Россия могут найти пути урегулирования ситуации вокруг Донбасса посредством заключения нового соглашения, которое может отличаться от Минских соглашений.

"Я считаю, важно, чтобы мы имели достаточную гибкость, чтобы реализовать задачи Минска. Вполне вероятно, что правительство Украины и правительство России смогут прийти к удовлетворительному урегулированию благодаря определенной структуре, отличной от Минска, но для реализации целей Минска", - подчеркнул Тиллерсон.

При этом он отметил, что ему не хочется быть "прикованным наручниками к Минску, если окажется, что стороны решат урегулировать конфликт с помощью другого, отличного соглашения".