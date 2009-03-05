В Днепропетровске создали первую в Украине «Фабрику мысли»

В Днепропетровске создана первая в Украине «Фабрика мысли».

Как передает корреспондент УНИАН, «Фабрика мысли» была организована в рамках деятельности политической ассоциации «Прагнемо змін» в Днепропетровске.

Как пояснила эксперт Института проблем управления имени Горшенина Марина ТКАЧЕНКО, технология «Think Tank» или «Фабрика мысли» была создана после Второй мировой войны в США. По ее словам, первая «Фабрика мысли» генерировала идеи для Пентагона. Позже эта технология получила распространение и использовалась в разных странах для решения разнообразных задач. «Фабрики мысли» выполняли заказы государственных структур, общественных организаций и политических партий, а также коммерческих организаций.

М.ТКАЧЕНКО отметила, что важное преимущество «фабрик мысли», по сравнению с традиционными институтами выработки решений и идей (государственными органами, научными центрами), заключается в свободе и незаангажированности их участников. «Благодаря этому «фабрики мысли» могут генерировать по-настоящему оригинальные идеи, не заботясь о конъюнктуре. В Украине до сегодняшнего дня «фабрик мысли» попросту не было», - подчеркнула она.

В свою очередь, президент ассоциации «Прагнемо змін» Кость БОНДАРЕНКО сообщил, что одной из своих первоочередных задач участники «Фабрики мысли» видят в решение проблем местного самоуправления. Первый заказ на проектную разработку «Фабрика мысли» уже получила от фонда «Наш дом – Днепропетровск».

Руководитель программ фонда «Наш дом – Днепропетровск» Игорь ЦЫРКИН добавил, что его фонд готов поддержать работу «Фабрики мысли» и сделать первый заказ на разработку проекта. «Мы предлагаем экспертам проинвентаризировать и понять, в чем заключаются конкурентные преимущества Днепропетровска, чтобы в дальнейшем использовать эти преимущества в процессе городского управления», - сказал он.

При этом И.ЦЫРКИН отметил, что после этого фонд предложит «Фабрике мысли» разработать новую концепцию управления городом.

К.БОНДАРЕНКО заявил, что сегодня ассоциация «Прагнемо змін» ведет активную деятельность в Харькове и Одессе, где в ближайшее время будут организованы подобные «Фабрики мысли».

Как известно, днепропетровскую ассоциацию «Прагнемо змін» организовали более 150-ти жителей города, представителей самых разных профессий: от чиновников и местных депутатов, до представителей бизнеса и общественности.