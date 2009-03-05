Литвин вечером подпишет постановление об отставке Огрызко
Комитет обязал...
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сегодня вечером подпишет постановление об освобождении Владимира ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сообщил в интервью журналистам.
По его словам, после голосования в зале не было заявлено о нарушении процедуры.
Он подчеркнул, что комитет ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР обязал его подписать это постановление.
В.ЛИТВИН отметил, что все дискуссии вокруг данного вопроса «ни что иное, как борьба за должность министра иностранных дел».
Как сообщал УНИАН, 3 марта ВР 250-ю голосами народных депутатов приняла постановление об освобождении В.ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины. В частности, “за” проголосовали 174 народных депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 27 – от КПУ, от фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина не проголосовал ни один депутат.