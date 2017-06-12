Президент назначил Ширченко главой Хорошивской райгосадминистрации

Президент Украины Петр Порошенко назначил Галину Ширченко главой Хорошивской райгосадминистрации Житомирской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, соответствующее распоряжение Порошенко подписал сегодня, 12 июня.

«Назначить Ширченко Галину Ивановну председателем Хорошивской районной государственной администрации Житомирской области с 12 июня 2017 года со сроком испытания один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством», – говорится в документе.

Предыдущим руководителем Хорошивской райгосадминистрации был Сергей Хабаза, который был уволен с должности 9 декабря 2016 года.

До назначения Ширченко исполняющим обязанности председателя Хорошивской РГА был первый заместитель председателя Виталий Рымарь.

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По данным Житомирской ОГА, Галина Ширченко родилась 21 ноября 1973 года в селе Добрыни Хорошивского района Житомирской области. Она закончила Пинский индустриально-педагогический техникум, а высшее образование получила в 2004 году, окончив Житомирский государственный университет имени И. Франко по специальности «учитель биологии, валеологии и основ экологии».

С 1993 года Ширченко работала учителем в Лукивской средней школе Малинского района, затем - в Добрынской школе Хорошивского района, а с 2004 года – на должности директора Добринской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней. Потом она была директором Добрынского учебно-воспитательного комплекса «Дошкольное учебное заведение - общеобразовательное учебное заведение І-III ступеней».

С июля 2015 года Ширченко занимала должность заместителя председателя Хорошивской районной государственной администрации.