Главам киевских районов понравилось ходить к Ющенко

Руководители районов Киева отмечают полезность сегодняшнего совещания у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по проблемным вопросам столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказали сегодня на пресс-конференции, которая состоялась после совещания у главы государства, председатель Шевченковской райгосадминистрации Виктор ПИЛИПИШИН, Святошинской РГА Владимир МАЗЕПА и Дарницкой РГА Виталий СТАШУК.

По их информации, на совещании обсуждали четыре блока вопросов: это полномочия и ответственность между районами и городом и кадровая политика; бюджет и социально-экономическое развитие; хозяйство; отношение правоохранительных органов как к власти районов, так и к власти Киева.

“Разговор был очень жесткий, в принципе, достаточно конструктивный. За четыре часа, вы понимаете, эмоций могло быть много... Но, в принципе, Президент подвел черту и договорились, что на протяжении 10 дней будет сформирован протокол, рабочая группа, будут проработаны проблемные вопросы по городу Киеву при участии не только районных администраций, городской, но и министерств, и будет дан месяц для того, чтобы указанный протокол начал работать”, - сообщил В.ПИЛИПИШИН.

"Считаю, что сдвиги определенные в политике по управлению городом будут. Я думаю, что мы довольны этой встречей”, - сказал он.

С его мнением согласились руководители Святошинского и Дарницкого районов. Они назвали позитивом также то, что благодаря этой встрече, районы смогли озвучить свои проблемы, пожелания и требования к городской власти, поскольку последние годы, по их словам, к ней нельзя было “достучаться” и даже последнее письмо-обращение к мэру города Киева осталось без реакции.

В.МАЗЕПА сообщил, что в целом по результатам совещания было дано около 25 поручений, которые будут оформлены протоколом поручений Президента.

По словам В.СТАШУКА, поручения касались того, чтобы наладить управленческие действия таким образом, чтобы они были эффективными в условиях реального сегодняшнего кризиса.

“Я думаю, каждая сторона должна сделать свои выводы – и районы, и город, и национальная власть. И киевляне также”, - отметил В.ПИЛИПИШИН.

На вопрос, были ли претензии или пожелания именно к председателям районов со стороны Президента, председатель Шевченковской РГА ответил: “Были и критика, и замечания. Но это нормальный разговор. Но мы договорились, что не будем сейчас выносить этот “сор” на люди”.

На вопрос, поднимался ли вопрос перевыборов в Киеве на совещании, В.МАЗЕПА ответил: «Нет».

В свою очередь, В.ПИЛИПИШИН сказал: “Знаете, разные моменты поднимались, в том числе вопрос, что кто-то хочет стать мэром. Но я считаю, что придет свое время, и будут и выборы, и все, а сейчас надо спасать ситуацию в Киеве”, и добавил: “Не переживайте, через год мы изберем правильную власть”.

Главы районов одобрительно оценили подход Президента к решению проблемных вопросов Киева.