Министру агрополитики при Януковиче Присяжнюку объявили о подозрении

Экс-министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк и еще двое лиц уведомлены о подозрении в совершении незаконной приватизации и последующей легализации помещения Министерства аграрной политики и продовольствия на Крещатике. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Читайте такжеРада отказалась обращаться к СНБО относительно санкций против Януковича и КоОна отметила, что Управлением ГПУ по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, проводится досудебное расследование по уголовному производству о фактах незаконной приватизации государственного имущества должностными лицами Минагрополитики, Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по г. Киеву и должностными лицами юридического лица частного права, совершенной по предварительному сговору группой лиц, что привело к приватизации имущества в крупных размерах и его дальнейшей легализации.

«По результатам расследования 12 июня бывший министр аграрной политики и продовольствия Н.Присяжнюк и еще двое лиц уведомлены о подозрении в совершении незаконной приватизации и последующей легализации государственного имущества - помещения, принадлежавшего Министерству аграрной политики и продовольствия, площадью 516,6 кв. м по ул. Крещатик, 24 в г. Киеве», - говорится в сообщении.

Указанных лиц подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (в редакции от 07.04.2011), ч. 3, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 233, ч. 3, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Сарган отметила, что у подозреваемых в организации и исполнении этого преступления, а также у должностных лиц Фонда госимущества Украины проведен ряд обысков.

На незаконно приватизированное имущество наложен арест.

Досудебное расследование продолжается.