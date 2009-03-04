Луценко отправил в Нафтогаз четверых лейтенантов

В помещение НАК «Нафтогаз Украины» прибыла следственно-оперативная группа Министерства внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, четыре человека в милицейской форме, двое в званиях лейтенантов и двое - старших лейтенантов, беспрепятственно зашли в помещение НАК «Нафтогаз Украины».

В свою очередь в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины» корреспонденту УНИАН сообщили, что следственная группа СБУ продолжает работу с документами в помещении компании.

Также по громкоговорителю в помещении компании выступил первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО, который призвал работников не беспокоиться и выполнять свою работу, сохранять спокойствие и поблагодарил всех сотрудников компании за понимание.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, в пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что неизвестные люди в черной камуфляжной форме в и масках ворвались в здание НАК в Киеве. «Не предоставив никаких документов, они пришли в черных масках и черном камуфляже. Естественно, охрана их не пустила, но они перепрыгнули через турникет и пошли гулять по НАКу», – сказал пресс-секретарь НАК «Нафтогаз Украины» Илья САВВИН.

Позже в пресс-центре СБУ сообщили, что в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа.

При этом в пресс-центре объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку со вчерашнего дня предпринимаются попытки блокирования расследования».

После того, как в здание «Нафтогаза» вошли сотрудники спецподразделения СБУ, у заместителя главного бухгалтера НАК Марии КУШНИР случился сердечный приступ. Работники «скорой помощи» госпитализировали ее в столичную больницу №12.

Правительство призвало МВС и Генеральную прокуратуру Украины применить свои функции для возвращения ситуации вокруг НАК «Нафтогаз Украины» в правовое поле.