Президент перенес совещание с руководством Нафтогаза

Встреча был запланирована на 12 часов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО перенес совещание с руководством НАК «Нафтогаз Украины». Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель Информационного управления Секретариата Президента Лариса МУДРАК. Как сообщал УНИАН, встреча В.ЮЩЕНКО с первым заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорем ДИДЕНКО планировалась на 12 часов.

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