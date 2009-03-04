Президент перенес совещание с руководством Нафтогаза
13:08, 04 марта 2009Политика
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Встреча был запланирована на 12 часов
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО перенес совещание с руководством НАК «Нафтогаз Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель Информационного управления Секретариата Президента Лариса МУДРАК.
Как сообщал УНИАН, встреча В.ЮЩЕНКО с первым заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорем ДИДЕНКО планировалась на 12 часов.
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