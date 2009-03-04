СБУ задержала таможенника за газ Фирташа
БЮТ зовет Наливайченко в ВР
|Андрий ПОРТНОВ
Об этом "Украинский правде" заявил заместитель председателя фракции БЮТ Андрей Портнов.
Депутат Портнов называет действия СБУ незаконными и связывает с "личным крышеванием компании Росукрэнерго со стороны руководителей СБУ Украины, которые фактически являются партнерами РУЭ".
По его словам, Шепитько был задержан в ночное время, что прямо запрещено Уголовно-процессуальным кодексом Украины.
"Завтра мы обязательно вызовем в Раду и.о. председателя СБУ господина Наливайченко и его первого заместителя Валерия Хорошковского, которые, по нашим данным, имеют личную заинтересованность в незаконном уголовном преследовании сотрудников таможни в интересах компании РУЭ. Абсолютно точно можно могу заявить, что они понесут за это персональную ответственность ", - заявил Портнов.
Кроме того, депутат Святослав Олийнык, который также прибыл в СБУ, заявил, что группой депутатов инициировано заявление о преступлении в Генеральную прокуратуру Украины с целью привлечения к уголовной ответственности следователя Вергееса Владислава Анатольевича.