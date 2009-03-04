СБУ задержала таможенника за газ Фирташа

Около десяти часов вечера во вторник сотрудниками Службы безопасности Украины был задержан заместитель начальника отдела энергетической таможни государственной таможенной службы Тарас Шепитько.

Об этом "Украинский правде" заявил заместитель председателя фракции БЮТ Андрей Портнов.

Депутат Портнов называет действия СБУ незаконными и связывает с "личным крышеванием компании Росукрэнерго со стороны руководителей СБУ Украины, которые фактически являются партнерами РУЭ".

По его словам, Шепитько был задержан в ночное время, что прямо запрещено Уголовно-процессуальным кодексом Украины.

"Завтра мы обязательно вызовем в Раду и.о. председателя СБУ господина Наливайченко и его первого заместителя Валерия Хорошковского, которые, по нашим данным, имеют личную заинтересованность в незаконном уголовном преследовании сотрудников таможни в интересах компании РУЭ. Абсолютно точно можно могу заявить, что они понесут за это персональную ответственность ", - заявил Портнов.

Кроме того, депутат Святослав Олийнык, который также прибыл в СБУ, заявил, что группой депутатов инициировано заявление о преступлении в Генеральную прокуратуру Украины с целью привлечения к уголовной ответственности следователя Вергееса Владислава Анатольевича.