Лавринович знает лишь один способ вернуть Огрызко

Отменить увольнение Огрызко нельзя. Это в эфире "5 канала" заявил вице-спикер Александр Лавринович, отвечая на вопрос, может ли Верховная Рада вернуть экс-министру должность.

Он сообщил - Парламент может лишь назначить Владимира Огризко снова, по представлению Президента.

Александр Лавринович, первый заместитель председателя ВР: "Нет, не может. Он может назначить его опять, по представлению Президента. Кадровые вопросы не могут приниматься путем отмены предыдущего решения".

5 канал