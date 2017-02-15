Дело о "черной кассе" ПР: расследование по Охендовскому продлено еще на два месяца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Холодницкий сказал в Комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции во время открытых общественных слушаний и обсуждения письменного отчета руководства НАБУ по вопросам деятельности бюро, выполнения возложенных задач, соблюдения законодательства, прав и свобод человека.

Отвечая на вопрос, на какой стадии находится производство в отношении председателя ЦИК, Холодницкий отметил, что 13 февраля истек двухмесячный срок проведения досудебного расследования.

“Детективы своевременно обратились с ходатайством о продлении срока досудебного расследования, поскольку там оказалось, что надо проводить еще ряд следственных действий”, - сказал он.

Холодницкий отметил, что согласовал это ходатайство, и досудебное расследование продлено еще на два месяца.

“По состоянию на сейчас следствие продолжается”, - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, прокуратура объявила Охендовскому подозрение в получении взяток в особо крупных размерах, а именно денежных средств из "черной кассы" Партии регионов.

По данным НАБУ, общая сумма взяток, которые получил подозреваемый, превышает 160 тыс. долларов.

Председатель ЦИК уверяет, что докажет свою невиновность, и не станет бежать из Украины.

9 февраля Апелляционный суд Киева отказался отменить меру пресечения Охендовскому в виде личного обязательства. Таким образом, мера действовала до 13 февраля. Также апелляционный суд отказался отстранить Охендовского от должности председателя ЦИК.

После обнародования этих решений Охендовский заявил, что дело против него «развалится», а он намерен добиться наказания тех, «кто его сфальсифицировал».