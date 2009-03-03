Томенко Лавриновича не бросит

Фракция БЮТ настаивает на двойном сокращении депутатских зарплат и всех надбавок. Однако трибуну бютовцы не будут блокировать. Об этом рассказал заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко в эфире ICTV.

Утром фракции должны согласовать “меру справедливости” выплат, т.е. допустимую разницу между обычными пенсиями и зарплатами, окладами и льготами чиновников.

Также на этой неделе депутаты повторно рассмотрят законопроекты, ветированные Президентом: о следственных комиссиях, лагере “Артек” и помощи аграриям.

Томенко - за согласование позиций всех фракций, поэтому считает нецелесообразным сменять представителя Партии регионов Александра Лавриновича на должности вице-спикера. Хотя соответствующее постановление зарегистрировал БЮТ, который представляет Томенко. В повестке дня вопроса об отставке Лавриновича на этой неделе нет, сообщает телеканал.

Николай Томенко: "Если будет поставлен вопрос об увольнении представителя Партии регионов Александра Лавриновича, за него и за меня голосовали одновременно в пакете. Я думаю, будет справедливо и правильно, если я буду настаивать, чтобы голосование за отставку было совместно за Лавриновича и Томенко".